74 стобалльника в ХМАО получили денежные премии

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония награждения выпускников, которые достигли максимального результата на ЕГЭ. 74 стобалльника получили денежные премии в размере 100 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом число таких таких выпускников выросло на 30 человек. В дополнение к финансовому вознаграждению отличникам вручили медали.

Церемония собрала более 500 выпускников из всех уголков округа, которых поздравил глава региона Руслан Кухарук. Он пожелал молодым людям успехов в выборе профессионального пути и личностного роста, подчеркнув важность уважения к окружающему миру и стремление быть гордостью для своих близких.