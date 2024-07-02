Югорчанин поверил мошенникам и лишился более миллиона рублей

Накануне 65-летний житель Нефтеюганска попался на уловки мошенников. По своей доверчивости он перевел на счет злоумышленников более 1,6 миллиона рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

«В дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний житель города. Пенсионер рассказал полицейским, что ему в популярном мессенджере поступил звонок от сотрудника банка. Мужчина сообщил, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на имя югорчанина. Чтобы не допустить этого, необходимо срочно оформить встречные кредиты и перевести деньги на безопасный счет. Заявитель, поверив в легенду, стал действовать по указанию звонившего. Оформив кредит в одном из банков города, горожанин перевел на продиктованный счет свыше одного миллиона 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.