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В ХМАО растет число затопленных участков и домов

​Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил опасную отметку

В ХМАО растет число затопленных участков и домов
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 981 сантиметра, что на один сантиметр превышает опасную отметку. По данным ГУ МЧС по Югре, достижение отметки 980 см и выше считается опасным явлением «половодье», отмечает ТАСС. Это может привести к дополнительному затоплению жилых домов, приусадебных и дачных участков, а также прилегающей территории. Повышение уровня воды в реках региона за прошедшие дни специалисты объясняют сильными дождями и ливнями.

Всего в Югре, по официальным данным на 1 июля, затоплено 2 396 приусадебных участков и 666 дачных домов. Это на 162 участка и 145 домов больше, чем сутками ранее. Больше всего затопленных участков и домов в Нижневартовске - 1 659 и 663.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 316, комментариев: 0
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