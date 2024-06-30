Жителей села Пальяново нашли живыми спустя три дня

Сегодня, 30 июня, жители села Пальяново, которые пропали 27 июня на протоке Роха, нашлись. Как оказалось, двое мужчин и женщина выехали на моторной лодке из села Каменное в село Пальяново в Октябрьском районе. Вскоре у них закончился бензин, и только спустя три дня их удалось найти, сообщает МЧС России по ХМАО в своем телеграм-канале.

«Жители села Пальяново, пропавшие 27 июня на протоке Роха, нашлись. Им удалось добраться до берега, зарядить телефон и сообщить родным, что с ними все хорошо», ― говорится в сообщении.

МЧС Югры сообщили, что, во избежание похожего случая, отправляясь кататься на лодке, необходимо зарядить телефон, подготовить запас горюче-смазочных материалов и проверить техническое состояние малометражного судна.