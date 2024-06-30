Пожарные Лянтора получили автомобиль нового класса

Накануне в пожарную часть Лянтора поступил новый автомобиль. 35-ая пожарно-спасательная команда получила автоцистерну пожарную с лестницей АЦЛ 3,0-40/4-24 на базе КАМАЗ – 43118. Информация об этом указана в официальной группе Главного управления МЧС России по ХМАО во «ВКонтакте».

«Впервые Лянтор получил автомобиль такого класса. Он позволит нам улучшить показатели времени оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, снизить их негативные последствия и успешно проводить спасательные работы», ― рассказал начальник части Рафаэль Галеев.

Новая автоцистерна предназначена для доставки боевого расчета к месту пожара, вооружения и аварийно-спасательного инструмента. Она оснащена насосной установкой для перекачки и подачи воды, и вмешает в себя три тонны жидкости и 180 литров пенообразования.

С новой автолестницей пожарные смогут поднимать боевой расчет и оборудование на высоту до 24 метров. Такая лестница применяется для тушения, спасательных работ и эвакуации людей из многоэтажных домов.