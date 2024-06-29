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«Югорские обласы» перенесли на 30 июня

Популярный в ХМАО этнофестиваль перенесли из-за погоды

«Югорские обласы» перенесли на 30 июня
Фото: телеграм-канал "ЮграМегаСпорт"

В ХМАО на день перенесли проведение популярного этнофестиваля «Югорские обласы». Это связано с неблагоприятными погодными условиями - сегодня в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.

«Мы приняли решение перенести всю программу на завтра, 30 июня. Культурная программа мероприятия пройдет завтра по расписанию. Решение о переносе спортивной части «Югорских обласов» принимает главный судья соревнований», сообщает телеграм-канал «Юграмегаспорт».

Фестиваль пройдет на протоке Байбалаковская. Открытие состоится в 11:00. Ожидается, что мероприятие соберет несколько сотен участников из разных стран мира.

Погода также внесла коррективы в программу празднования Дня молодежи. Часть активностей перенесли с субботы, 29 июня, на воскресенье, 30 июня.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 115, комментариев: 0
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