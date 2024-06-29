Ливни и порывистый ветер ожидаются в ХМАО

На территории ХМАО в субботу, 29 июня, ожидаются опасные гидрометеорологические явления погоды: очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, ветер порывами 25 м/с и более. Об этом предупреждает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

Непогода, в частности, прогнозируется в Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах, а также в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Лангепас, Покачи, Мегион, Радужный.

Ранее в «Центроспас-Югории» рассказали, как обезопасить себя во время грозы.