В Югре прошло финальное заседание думы весенней сессии

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук дебютировал в региональном парламенте. Он принял участие в первом для себя заседании думы Югры, где депутаты одобрили важные предложения по корректировке бюджета.

«Ранее сообщал о планируемых изменениях бюджета автономного округа на 2024 год. Сегодня Дума Югры приняла соответствующий закон в новой редакции. Дополнительные средства – 27,8 млрд рублей, направим на первоочередные цели. Благодаря этому решению будут увеличены заработные платы работников бюджетной сферы – врачей и учителей, выделены средства на покупку жилья для детей-сирот. Порядка пяти млрд рублей направим на поддержку и помощь защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, их семьям. Это сейчас одно из приоритетных направлений для всей нашей страны, – отметил Руслан Кухарук. – Сегодня принял участие в заседании Думы лично. Считаю, что Правительство и Дума Югры должны работать конструктивно, в постоянном диалоге. Уверен, эффективно отвечать на новые вызовы можно только при командной работе».

Член комитета по бюджету Николай Ташланов прокомментировал принятые решения: «В течение 2023 года показатели бюджета автономного округа корректировались трижды. В результате доходы были увеличены на 104,3 млрд рублей и составили 391,5 млрд, расходы увеличены на 67,0 млрд рублей и составили 396,5 млрд, дефицит сократился на 37,3 млрд рублей. Итоги исполнения за 2023 год составили: по доходам – 107,6% к уточненному плану на год (421,4 млрд); по расходам – 97,7% к уточненному плану на год (387,3 млрд). По итогам исполнения бюджета за год сложился профицит – чуть более 34 млрд рублей».

По словам Ташланова, депутаты также поддержали предложенные правительством Югры изменения в региональный налог на имущество организаций. Ввиду роста кадастровой стоимости недвижимости, малый и средний бизнес рисковал попасть под слишком серьезный рост налоговой нагрузки. Поэтому в Югре будет введено уменьшение суммы налога по следующему принципу: за 2024 год – 75%; за 2025 год – 50 %; за 2026 год – 25 %.

«В числе рекомендуемых нашим Комитетом к принятию также: законопроект о внесении изменений в региональный закон о межбюджетных отношениях в Югре; законопроект об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год; законопроект об исполнении бюджета автономного округа за первый квартал 2024 года. А также два постановления по наказам избирателей нашим депутатам», – резюмировал Ташланов.

Председатель думы Югры Борис Хохряков также подвел итоги заседания. «Основной вопрос сегодня – это внесение изменений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сегодня мы его увеличили практически на 28 млрд рублей – это доходная часть бюджета. И практически на эту же сумму увеличили и расходную часть. При этом дефицит как у нас был в пределах 47 млрд рублей, так он и остался. Я надеюсь, что мы его, как обычно, погасим к концу исполнения бюджета текущего года.

Основное направление расходов – это, конечно, увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Это те, кто попадает под Указ Президента. В основном это касается сферы образования и сферы здравоохранения. Более 9 млрд рублей, то есть практически одна треть от принятых сегодня поправок в бюджет автономного округа. Критерии простые, они прописаны в Указе Президента – средняя заработная плата должна быть в два раза больше, чем средняя по нашему региону. Исходя из того, что средняя заработная плата меняется, мы эпизодически проводим такую корректировку. Деньги выделены, поэтому сейчас они разойдутся по бюджетным учреждениям, и будет достаточно средств на выполнение Указа Президента в плане повышения заработной платы бюджетникам», – прокомментировал Борис Хохряков.

А на данный момент весенняя сессия в работе думы Югры завершена. «Мы провели 9 заседаний, приняли порядка 60 законов и 180 постановлений. Парламент работал в привычном режиме. За этот период мы два раза провели корректировку бюджета, и это очень хорошо. Югра всегда славится стабильностью исполнения бюджета. И когда мы принимаем такие корректировки, как сегодня, конечно, душа радуется – мы же добавляем деньги и людям, и в экономику Югры. Это основное. Поэтому я считаю, что парламентарии свою работу выполнили, выполнили ее добросовестно и готовы работать дальше», – отметил спикер парламента.

А следующая сессия начнется с ответственного мероприятия – выборов губернатора Югры. На 8 сентября намечен Единый день голосования, и избрание главы региона находится в полномочиях парламента. За 20 дней до этого дня президент внесет в думу Югры три кандидатуры, из которых депутаты изберут нового руководителя автономного округа.