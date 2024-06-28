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​Срок проведения абортов в России могут сократить с 12 до 9 недель

В Госдуме предложили сократить срок проведения аборта с 12 до 9 недель

​Срок проведения абортов в России могут сократить с 12 до 9 недель
Фото: ru.freepik.com

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель. Соответствующие рекомендации даны Минздраву России, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутаты также предлагают министерству подготовить в законодательство поправки о том, что беременность, наступившая после изнасилования, станет социальным показанием для аборта.

Кроме того, в комитете рекомендовали усилить профилактическую работу для повышения осведомленности населения об «охране» репродуктивного здоровья и профилактики абортов. А в рекомендациях к Росздравнадзору депутаты призвали усилить контроль за препаратами для медикаментозного аборта, чтобы не допустить его использования вне медицинских организаций.

По данным Минздрава, за десять лет число абортов в России сократилось более чем в два раза. С прошлого года в нескольких российских регионах, включая Мордовию, Коми, Тверскую, Курскую, Псковскую области, ввели административную ответственность за «склонение» к абортам, отмечает «Коммерсантъ».


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Сегодня в 15:42, просмотров: 92, комментариев: 0
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