В ХМАО проходит Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Сегодня, 28 июня, в Югре проходит Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Услуги специалистов будут предоставлять Уполномоченным по правам человека на протяжении дня с 9:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Администрации округа.

«В рамках проведения Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи Уполномоченным по правам человека в Югре совместно с Ханты-Мансийским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Адвокатской и Нотариальной палатами автономного округа, Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по автономному округу, Департаментом социального развития автономного округа и его подведомственными организациями, юридическими клиниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» будет организован Единый день оказания бесплатной юридической помощи 28 июня 2024 года с 9.00 до 18.00 часов», ― говорится в сообщении.

В Сургуте специалисты Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства предоставят горожанам следующие услуги:

― оказание помощи подопечным и совершеннолетним, нуждающихся в опеке и попечительстве;

― оказание помощи по вопросам опеки и попечительства несовершеннолетних;

― оказание помощи по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа (получения образования, оздоровления, трудоустройства, по мерам социальной поддержки и другое;

― оказание помощи по вопросам защиты прав несовершеннолетних;

― выдача направлений на оказание бесплатной юридической помощи;

― консультирование по вопросам семейного законодательства;

― правовые взаимоотношения между детьми-сиротами и опекунами;

― оформление мер социальной поддержки;

― консультирование по вопросам финансовой задолженности и задолженности за коммунальные услуги;

― консультация по вопросам постановки на учет в Центр занятости населения.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Администрации Югры. Также югорчане могут посмотреть список специалистов в округе и их контактные телефоны.