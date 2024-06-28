Жительницу Сургутского района обвиняют в убийстве супруга

В Сургутском районе возбудили уголовное дело против 44-летней жительницы поселка Белый Яр. Она обвиняется в убийстве супруга, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
«По версии следствия, вечером 22 июня 2024 года между обвиняемой, находившейся в состоянии опьянения, и ее супругом произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла потерпевшему смертельное ножевое ранение в область грудной клетки», - говорится в сообщении.
Мужчина скончался на месте преступления через непродолжительное время.
Обвиняемую заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.