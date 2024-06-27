Врио губернатора Югры продолжил рабочие поездки по городам – на очереди Нефтеюганск

В Нефтеюганске состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука с управленческой командой администрации города, депутатами окружной и городской думы, а также руководителями местных предприятий. Основной целью визита стало обсуждение текущих проблем и планов развития Нефтеюганска, одного из ключевых городов автономного округа.

На совещании было отмечено, что программа работы губернатора в муниципалитетах основана на прямой связи с жителями через социальные сети и центр управления регионом. «Заранее выявляем проблемы, которые волнуют горожан, – из обращений, которые поступают в мои социальные сети, официальных обращений, анализа Центра управления регионом. При необходимости, моя рабочая программа корректируется», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Временно исполняющая обязанности главы Нефтеюганска Наталья Халезова презентовала отчет о работе городской администрации, указав на стабильное развитие муниципалитета. Нефтеюганск, занимающий третье место по размерам в округе, продемонстрировал положительный демографический прирост, с поддержкой нефтедобывающей отрасли, которая служит локомотивом местной экономики.

Основное внимание на встрече было уделено социальной инфраструктуре и необходимости строительства новой школы в 17-м микрорайоне, где активно ведется застройка. Степан Пыталев, депутат Думы Югры, акцентировал: «Огромная застройка, а ни одной школы нет. Некоторым детям приходится ездить в школы на другой конец города».

По словам Натальи Халезовой, новая школа на 1100 мест включена в государственную программу и ее строительство запланировано на 2029-2030 годы. «Сейчас готовится земельный участок. По программе строительство школы запланировано на 2029-2030 годы», – уточнила она.

Руслан Кухарук подчеркнул необходимость учитывать будущую потребность микрорайона в учебных заведениях, а также дал поручение создать коллегиальный орган под его председательством для комплексного рассмотрения вопросов развития муниципалитетов Югры.

В области жилищного строительства с 2022 по 2024 годы в Нефтеюганске было введено в эксплуатацию 165 тысяч квадратных метров жилья. Планируется дальнейшее увеличение этого показателя с вводом новых многоквартирных домов.

В завершение встречи Руслан Кухарук призвал местное руководство и общественность к совместной работе над улучшением качества жизни в городе, подчеркивая, что многие проблемы требуют комплексного подхода и внимания как на муниципальном, так и на региональном уровнях.