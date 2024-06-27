Авиакомпания Red Wings запускает в июле рейсы в Москву из Нягани и Белоярского. Пассажиры будут летать на самолетах Sukhoi Superjet 100, каждый из которых вмещает до 98 пассажиров, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Согласно расписанию, рейсы из Нягани в Москву и обратно будут осуществляться по понедельникам, из Белоярского - по четвергам. Пунктом назначения станет международный аэропорт «Жуковский» в подмосковном Раменском. После приземления можно легко добраться в центр Москвы как на такси, так и на общественном транспорте.

Red Wings расширяет маршрутную сеть в Югре. Некоторые рейсы в этом году запустили впервые. Самолеты авиаперевозчика уже летают из Сургута в Екатеринбург и Волгоград, а из Нижневартовска - в Екатеринбург, Челябинск и Махачкалу.