Экс-главе Югры присвоили звание за выдающиеся заслуги

Дума ХМАО на 34 заседании присвоила бывшему губернатору Югры Наталье Комаровой звание почетного гражданина региона. Об этом говорится в онлайн-трансляции мероприятия.

«За выдающиеся заслуги в государственной деятельности, повышении уровня жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечении его благополучия и процветания, повышении роли и авторитета автономного округа в РФ присвоить Наталье Комаровой, ранее замещавшей должность главы Югры, звание почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа − Югры», − озвучил председатель постоянной комиссии региональной думы по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике Леонид Михалко.

Предложение о награждении экс-главы региона внес врио губернатора Руслан Кухарук.

Напоминаем, 30 мая Наталья Комарова сообщила о том, что досрочно покидает свой пост.