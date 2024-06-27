В Нижневартовске водитель «Toyota» наехал на велосипедиста

Накануне, 26 июня, в Югре произошло два ДТП с двумя пострадавшими велосипедистами. Один инцидент случился в городе Советский на улице Путилова, сообщает Госавтоинспекция округа.

«Около 08:45 на улице Путилова в городе Советский, где 48-летний мужчина, управляя электровелосипедом, по предварительным данным, при пересечении проезжей части вне перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю «Kia» и допустил с ним столкновение», ― говорится в сообщении.

Второе ДТП зарегистрировали в Нижневартовске. 51-летний водитель «Toyota» наехал на велосипедиста. По предварительным данным, автомобилист не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю двухколесного транспорта и допустил на него наезд.

В обоих случаях велосипедисты получили травмы.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.