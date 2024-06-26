Делегация и врио губернатора Югры принимают участие в форуме «УТРО»

В Екатеринбурге проходит федеральный форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО», который объединил молодых лидеров и экспертов в области профессионального развития. Мероприятие, чья история началась в 2013 году, сейчас проводится под эгидой полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, стало важной образовательной и коммуникативной площадкой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук принял активное участие в форуме, подчеркнув значимость обмена знаниями и опытом между регионами. «Мероприятие объединяет людей, которые переживают за настоящее и будущее своих родных территорий, Уральского федерального округа и нашей страны, – отметил врио главы Югры. – Самое главное в проекте не только образовательная составляющая, которая позволяет выявить лучшие практики, но и общение людей. Это прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, представителями трудовых коллективов, общественных организаций, людьми, которые своими идеями, целями и мыслями вносят существенный вклад в продвижение нашего региона на территории страны».

Основная тема форума в этом году – «Урал профессиональный». Различные регионы Уральского округа представляют специализации, характерные для их индустриальной и экономической деятельности. Югра, например, демонстрирует достижения в области нефтедобычи, которая является ведущей отраслью региона.

В рамках форума Руслан Кухарук осмотрел площадки, встретился с представителями Югры и принял участие в панельной дискуссии о том, как Югра превратилась в энергетическое сердце страны. В своем выступлении он подчеркнул ключевую роль региона в энергетической безопасности России: «Мы добываем каждую двадцатую тонну нефти в мире, обеспечиваем более 40 процентов российской нефтедобычи. Мы понимаем, что без специального оборудования, технологий, развития нефтегазовой отрасли, уделения внимания нефтесервисным компаниям такого прорыва бы не было. Без этого мы не смогли бы удержать пальму первенства».

Руслан Кухарук также ознакомился с новаторскими проектами, представленными участниками, включая развитие беспилотных технологий, логистические решения и умные скважины, которые являются частью индустриальной революции в нефтяной отрасли Югры.

Врио главы региона также провел встречу с делегацией молодежи из Югры. Руслан Кухарук обсудил с участниками работу региональной образовательной площадки «Нефтяная промышленность», которая начала свою деятельность на форуме. Губернатор подчеркнул значимость образовательных инициатив, таких как форум «УТРО», отметив их роль в формировании профессиональных и личностных компетенций молодежи.

«Мы создаем площадку, которая даст возможность молодым людям получать образование, вести научную деятельность, заниматься спортом. Планируем, что наш научно-технологический центр станет еще одной точкой притяжения для молодежи», – сказал Руслан Кухарук, говоря о создании подобного центра в Югре на базе научно-технологического парка «ЮНИТИ ПАРК».

Форум стал площадкой не только для обучения, но и для обмена опытом и идеями между молодыми людьми, стремящимися внести вклад в развитие своих регионов. Руслан Кухарук также вспомнил свой студенческий опыт участия в молодежных мероприятиях, подчеркнув значимость такого вида активности для формирования лидерских качеств.

На мероприятии форума делегация Югры вручила временно исполняющему обязанности губернатора манифест молодежи региона, который содержал пожелания и ожидания от нового руководства автономного округа. Этот жест символизировал готовность молодежи к активному диалогу и сотрудничеству с властями.

В рамках образовательной программы форума участникам предстоит разработать ряд предложений для органов власти по повышению привлекательности рабочих профессий и снижению кадрового дефицита, а также создать интерактивное приложение для помощи в поиске работы и общении.

К концу форума, 28 июня, будут объявлены итоги конкурса грантов Росмолодежи, в котором участвовали многие представители Югры. Эти мероприятия показывают активное участие региона в федеральных инициативах, направленных на поддержку молодежи и развитие новых социально значимых проектов в стране.