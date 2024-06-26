Жители ХМАО стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

В ХМАО за неделю с 18 по 25 июня зарегистрировали 32,1 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Этот показатель на 22,18% выше эпидемического порога, но ниже уровня предыдущей недели, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Наиболее высокий показатель заболеваемости наблюдаются в возрастной группе детей 3-6 лет – 155, 9 случаев на 100 тысяч населения. В территориальной структуре доминирует население города Сургута – 40,2% от общей заболеваемости», - отметили в ведомстве.

Заболеваемость коронавирусом также снизилась, составив 6,8 случая на 100 тысяч населения. У всех заболевших наблюдались симптомы ОРВИ. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Сургуте (36,5%).