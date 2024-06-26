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​Югра получила «серебро» за экономический потенциал

Югры вошла в тройку регионов-лидеров по индексу экономического потенциала

​Югра получила «серебро» за экономический потенциал
Фото: ru.freepik.com

Югра заняла второе место среди российских регионов в рейтинге по индексу экономического потенциала по итогам первой четверти 2024 года. Эксперты Фонда развития гражданского общества оценили индекс ХМАО в три балла, пишут «Известия».

В первую тройку также вошли Москва с индексом 1,33 и Ямал с индексом четыре. Первая пятерка регионов осталась в списке на тех же строчках, которые занимала в конце прошлого года. Попала в рейтинг и Тюменская область, которая поднялась с седьмого на шестое место.

Эксперты учитывали несколько критериев оценки экономического потенциала регионов. Они брали во внимание размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты, а также совокупную прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 163, комментариев: 0
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