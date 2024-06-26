В ХМАО произошло два ДТП с пострадавшими пешеходами за минувшие сутки

Накануне, 25 июня, в Югре зарегистрировали два ДТП с пострадавшими пешеходами. Один из инцидентов произошел на проспекте Победы в Нижневартовске, рассказали в Госавтоинспекции округа.

«Около 11:45 на проспекте Победы в городе Нижневартовск, 20-летний водитель «Газ», двигаясь по дворовому проезду допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребенок получил травмы», − говорится в сообщении.

Второе ДТП произошло на улице Крылова в Сургуте. 51-летний водитель «Subaru» допустил наезд на пешехода. По предварительной информации, 73-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса машины. В результате автоаварии пешеход получила телесные повреждения.

Всего за сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы.