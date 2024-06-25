В Югре готовятся к сентябрьским выборам

В Ханты-Мансийском автономном округе активно готовятся к Единому дню голосования, который запланирован на 8 сентября текущего года. В рамках подготовки к выборам временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям. На заседании были рассмотрены вопросы организации и проведения довыборов депутата окружной думы, выборов глав поселений и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев подчеркнул важность обеспечения доступности голосования для всех категорий граждан: «Также будет организовано голосование для жителей труднодоступных и отдаленных территорий, которое согласно закону, может проходить в период с 17 августа по 7 сентября».

Для повышения квалификации участников избирательного процесса проведены и запланированы ряд образовательных мероприятий, включая семинары для представителей политических партий и СМИ.

На заседании также были затронуты вопросы общественной безопасности, на что обратил внимание начальник регионального УМВД России по Югре Сергей Ветохин: «В Единый день голосования следить за правопорядком, обеспечивать безопасность на избирательных участках для жителей будут 252 сотрудника правоохранительных органов, помимо этого предусмотрен резерв личного состава».

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова поделилась итогами ежегодного мониторинга, который помогает выявлять и устранять нарушения на избирательных участках, и особо акцентировала внимание на создании условий для голосования маломобильных граждан.

В завершение встречи Руслан Кухарук подчеркнул важность укрепления общественной безопасности в преддверии выборов: «Внешние силы пытаются дестабилизировать обстановку. В период выборов Президента России в марте этого года мы видели, как люди, которые никогда не были причастны к совершению преступлений, оказывались исполнителями, проводили акции в попытках срыва избирательного процесса. Здесь важно усилить контроль не только за обеспечением периметра безопасности, но и не допустить различного уровня провокаций».