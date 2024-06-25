В Урае 11-летнего мальчика насмерть задавило грузовым лифтом

В Урае возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в здании торгового центра. Ребенка насмерть задавило грузовым лифтом, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

Трагический инцидент произошел днем 24 июня в торговом центре на ул. Ленина.

«Ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте», - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.