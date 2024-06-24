Югорчанам рассказали, как защититься от укусов змей

В ХМАО с приходом тепла участились случаи укусов змей, сообщает пресс-служба регионального Природнадзора.

«В ходе проведения выездных мероприятий сотрудники Сургутского управления Природнадзора Югры встретили представителей пресмыкающихся, греющихся на солнышке. Сотрудники Природнадзора Югры напоминают, в связи с благоприятными погодными условиями в Югре участились случаи укусов змей», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, как избежать неприятностей при встрече со змеей.

Избегайте прогулок по траве босиком или в открытой обуви.

Не ищите что-либо в траве или кустах, раздвигая их руками; лучше использовать палку. Потревоженная палкой змея быстро уползает.

Не берите змею в руки.

Змея не нападает первой и не прыгает на человека. Если вы идете мимо, не тревожа ее, она вас не тронет. Однако если наступите на змею или неосторожно схватите ее рукой, она может укусить.

Не все змеи, обитающие в Югре, ядовиты. Например, ужи или медянки безопасны. Но есть и такие, укус которых может привести к серьезным последствиям.

Если змея спокойно лежит, отойдите на метр, затем средним шагом продолжайте свой путь. Если змея ползет, не пытайтесь ее убить - просто обойдите.