В ХМАО перекроют движение на федеральной трассе

На федеральной автодороге «Югра» 25 июня перекроют движение на участках из Ханты-Мансийска в Талинку и в районе села Каменное. Ограничения введут из-за монтажа электрокабеля, сообщили в администрации Нягани.

«Ограничение движения 25 июня 2024 г. с 10:00 до 19:00 на автодороге „ЮГРА“: г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка (км 131+780 м) и в районе села Каменное (км 131+800 м). Движение автотранспорта ограничат на 15-20 минут в связи с проведением работ по монтажу провода ВЛ-6 кВ через дорогу», — говорится в сообщении.