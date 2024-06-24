Служба скорой медицинской помощи Югры получила 16 новых автомобилей

Накануне в ХМАО доставили 16 новых машин для службы скорой медицинской помощи. Все автомобили на базе Газель Next оснащены удобным просторным салоном и медицинской зоной. Информацию об этом предоставил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

«Распределение машин следующее: по одной АСМП для станций скорой медицинской помощи Сургута и Нягани, 12 для отделений скорой медицинской помощи Мегиона, Лангепаса, Новоаганска, Радужного, Пионерского, Нефтеюганского района, Белоярского района, Когалыма, Урая, Ханты-Мансийского района, Березовского района. Два автомобиля направлены для работы в Октябрьский район», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в автопарке службы скорой медпомощи Югры находится 246 автомобилей, из них 71,5% — «моложе» пяти лет.