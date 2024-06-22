Red Wings запускает рейс из арктической зоны ХМАО в столицу России

Авиакомпания Red Wings запускает перелеты из Белоярского района ХМАО в Москву. Первый рейс ожидается 9 июля, сообщили в администрации муниципалитета.

«Авиакомпанией Red Wings будут выполняться авиарейсы по маршруту Белоярский - Москва (аэропорт «Жуковский») — Белоярский», — сказано в сообщении.

Полеты запланированы по четвергам. Пассажиров будет перевозить самолет Sukhoi Superjet 100 вместительностью до 108 пассажиров. Стоимость билетов составит около 10 тысяч рублей. Вскоре должна открыться продажа авиабилетов.