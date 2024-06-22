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Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву

Red Wings запускает рейс из арктической зоны ХМАО в столицу России

Red Wings свяжет арктическую зону Югры и Москву
Фото: ru.freepik.com

Авиакомпания Red Wings запускает перелеты из Белоярского района ХМАО в Москву. Первый рейс ожидается 9 июля, сообщили в администрации муниципалитета.

«Авиакомпанией Red Wings будут выполняться авиарейсы по маршруту Белоярский - Москва (аэропорт «Жуковский») — Белоярский», — сказано в сообщении.

Полеты запланированы по четвергам. Пассажиров будет перевозить самолет Sukhoi Superjet 100 вместительностью до 108 пассажиров. Стоимость билетов составит около 10 тысяч рублей. Вскоре должна открыться продажа авиабилетов.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 262, комментариев: 0
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