Названы самые популярные имена для детей в ХМАО

В ХМАО назвали самые популярные имена для детей в первой половине 2024 года. Наиболее распространенным мужским именем стало Мухаммад, его выбрали для 162 мальчиков. На втором месте оказался Михаил - такое имя получили 133 ребенка. На третьем - Артем, которое выбрали для 109 новорожденных, пишет Muksun fm.

Среди женских имен лидирует София (119 девочек), за ней следуют Ева и Амина (по 110). Также популярными оказались имена Анна (101) и Мария (97).

Редко в ХМАО встречаются такие мужские имена, как Ренат, Еремей и Мустафохуджа. Среди женских - Роза, Рушана и Ляман.

Ранее сообщалось, что в ХМАО с начала 2024 года родились 5839 малышей: 2 993 мальчика и 2846 девочек. В том числе 60 двойняшек и 2 тройни.