Свыше 2 300 югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

В ХМАО за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировали 932 обращения людей в больницы из-за укусов клещей. Число пострадавших резко выросло по сравнению с прошлыми годами, отмечают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«За неделю 12.06.2024 - 19.06.2024 зарегистрировано 932 обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей, что в 2 раза больше средних многолетних значений для соответствующей недели (431 случая)», - говорится в сообщении.

С начала сезона за медпомощью обратились 2 318 человек, укушенных клещами. Больше всего случаев зафиксировали в Ханты-Мансийске - 397, Пыть-Яхе - 241 и Нижневартовске - 219.

Специалисты исследователи 302 клеща. Доля зараженных составила 26,2%. Из них вирусом клещевого энцефалита -1,4%, боррелиями, вызывающими Болезнь Лайма - 31,1%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза – 4,9%, гранулоцитарного анаплазмоза -1,0%.