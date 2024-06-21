Что Югре дал 15-й международный IT-форум

В Ханты-Мансийске завершился пятнадцатый Международный IT-форум, который собрал участников из почти 50 стран БРИКС и ШОС. В этом году форум был посвящен теме «Доверие в цифровом мире». Мероприятие, проводимое с 2008 года в юбилейный 15-й раз, превратилось в значимую площадку для диалога между политиками, бизнесменами и IT-специалистами, нацеленную на развитие цифровой экономики и обмен инновационными решениями.

Текущий форум оказался особенно значимым, так как проходил в рамках председательства России в БРИКС. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук акцентировал внимание на значении межгосударственного партнерства для цифрового развития: «Мы считаем, что только через сотрудничество и координацию усилий мы можем достичь большого прогресса в цифровой сфере. Югра – один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами из стран БРИКС, ШОС, Африки и Латинской Америки. В то же время, мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт других стран». По его словам, совместная работа и обмен знаниями являются ключевыми для раскрытия полного потенциала цифровых технологий в глобальном масштабе.

Гостям форума наглядно показали, как работает цифровая трансформация в регионе на примерах конкретных объектов. Так, заместитель министра информационно-коммуникационных технологий Республики Зимбабве Дингумузи Пхути, посетивший вместе с делегацией Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, отметил: «Для нас важно перенимать опыт вашего региона. Площадка ИТ-форума позволяет нам налаживать связи с дружественными странами и обмениваться опытом».

Участникам форума были представлены проекты Югорского научно-исследовательского института информационных технологий, включая космический мониторинг, разработку программного обеспечения для решения региональных задач, информационную безопасность и информационные технологии в нефтегазовой сфере. «В Югре мы сейчас активно занимаемся внедрением искусственного интеллекта. Югорские цифровые проекты реализуются в различных отраслях: от госуправления и экономики до здравоохранения и образования. Надеюсь, во время вашего визита вы сможете оценить наши цифровые решения в сфере здравоохранения и недропользования», – сказал Руслан Кухарук.

В рамках мероприятия прошли рабочие встречи, на которых представители правительства Югры обсуждали нюансы международного сотрудничества. Например, Руслан Кухарук встретился с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым и выразил намерения Ханты-Мансийского автономного округа продолжать сотрудничество на принципах преемственности. Андрей Бельянинов отметил значительный вклад Югры в развитие IT-технологий, назвав Ханты-Мансийск столицей IT-индустрии в России и выразил уверенность в дальнейшем преумножении этого опыта.

В рамках встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ангола в Российской Федерации Аугушту да Силва Куньей, врио губернатора региона представил информационную платформу «Образование Югры», объединяющую процессы обучения в единое информационное пространство. Он также предложил тиражировать этот опыт в Анголе и пригласил ангольскую делегацию принять участие в других значимых югорских мероприятиях, включая Югорский экономический форум.

Особое внимание было уделено экспорту нефти и газа в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Джамали Мухаммадом Халидом. Руслан Кухарук упомянул, что югорские предприятия, в том числе компания «Алмаз-Нефтесервис», уже осуществляли поставки нефти в Пакистан и выразил надежду на дальнейшее развитие этого направления.

В рамках форума было подписано трехстороннее соглашение между Югорским государственным университетом, Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники и правительством Югры. Соглашение, рассчитанное на пять лет, ориентировано на совместные научные исследования и образовательные проекты в области информационных технологий, особенно в направлении «Информационная безопасность».

«У вузов есть общий интерес к взаимообмену успешными практиками, к обмену студентами. Сегодня те сервисы, которые разрабатывают IT-компании, в том числе с участием нашего студенческого сообщества, с преподавателями, с научным сообществом, интересны и Югре, и многим регионам нашей страны», – подчеркнул Руслан Кухарук, временно исполняющий обязанности губернатора Югры.

Кроме того, было заключено соглашение с компанией «Вымпел-коммуникации». Это партнерство направлено на развитие искусственного интеллекта, включая мониторинг и прогнозирование лесных пожаров и незаконных рубок, а также на улучшение эффективности транспортных маршрутов и управления коммунальными отходами в Югре. Искусственный интеллект станет помощником в повышении эффективности социальных учреждений и контроле за качеством обслуживания населения.

Под занавес форума Руслан Кухарук ответил на вопросы журналистов из медиа, базирующихся в странах БРИКС. Представитель Азиатско-Европейского бюро информационного агентства «Синьхуа» Дин Дэци отметил уникальность форума для знакомства с культурой и научными достижениями Югры, и выразил интерес в углублении двустороннего сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным округом и Китаем. «Подтверждением являются установленные связи между компаниями Китая и предприятиями, ведущими добычу нефти на территории Югры. Помимо этого, у нас были подписаны соглашения между нашими вузами для совместной реализации проектов, направленных на научные разработки, по обмену студентами», – ответил Руслан Кухарук.

Журналист из Индии Девадатхан Дивакаран Наир передал вопрос от индийского бизнес-сообщества о возможности сотрудничества с фармацефтической отраслью. Руслан Кухарук выразил готовность к совместной работе, указав на наличие производственных площадок на территориях особой экономической зоны «Нягань» и строящегося инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК».

Таким образом, XV Международный IT-форум не только стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере информационных технологий, но и открыл новые возможности для международного сотрудничества в области науки, образования и промышленности.