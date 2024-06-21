В Урае мотоциклист не справился с управлением и получил травмы

Накануне, 20 июня, в Урае на лесной дороге пострадал мотоциклист. Как оказалось, 35-летний водитель не учел скорость транспорта, потерял управление и получил травмы. Информацию об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.

«20 июня 2024 года в 15:30 в лесном массиве вблизи территории «Рябинушка-2», 35-летний водитель мотоцикла, по предварительным данным, двигаясь по лесной дороге не учел скорость транспорта, дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание мотоцикла», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы.

Ранее мы писали о том, что на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» пострадали мотоциклист и его пассажир.