Выясняются обстоятельства нападении собак на несовершеннолетних в Нижневартовске

Следователи Нижневартовска проверяют сообщения о нападении собак на несовершеннолетних детей. Пострадавший подросток вместе со своим другом катался на мотоцикле, в это время их стала преследовать стая собак. В какой-то момент одна из них схватила его за ногу, сообщают в СК РФ по Югре.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка по сообщению о получении телесных повреждений подростком в результате нападении животного. Из публикации следует, что двое несовершеннолетних ехали на мототехнике, когда их стала преследовать стая бездомных животных. Одного из подростков собака укусила в ногу», — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.