Жителям ХМАО предлагают жаловаться на самокатчиков в онлайн-чат

Жители Югры могут жаловаться на нарушения самокатчиков в оперативном онлайн-чате в Телеграме. Федеральный чат-бот запустила ассоциация операторов микромобильности. Обратная связь должна усилить контроль за водителями арендованных электросамокатов и улучшить работу кикшеринговых компаний. Сервис доступен для жителей 87 городов России, включая Нижневартовск и Сургут, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Как пользоваться чат-ботом:

перейти в чат-бот;

выбрать город, где произошло нарушение;

указать название сервиса кикшеринга и тип нарушения;

указать адрес и, если возможно, номер самоката;

по желанию к сообщению можно приложить фото или видео, подтверждающее нарушение.

Дальше бот направит обращение в соответствующую кикшеринговую компанию. После рассмотрения жалобы оператор оштрафует нарушителя или заблокирует его аккаунт без возможности арендовать самокаты в дальнейшем.

К федеральному боту уже подключились три крупных оператора: Яндекс Go, «МТС Юрент» и Whoosh.