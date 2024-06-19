Жителям ХМАО предлагают жаловаться на самокатчиков в онлайн-чат

Жители Югры могут жаловаться на нарушения самокатчиков в оперативном онлайн-чате в Телеграме. Федеральный чат-бот запустила ассоциация операторов микромобильности. Обратная связь должна усилить контроль за водителями арендованных электросамокатов и улучшить работу кикшеринговых компаний. Сервис доступен для жителей 87 городов России, включая Нижневартовск и Сургут, сообщает телеграм-канал «Югра официально».
Как пользоваться чат-ботом:
перейти в чат-бот;
выбрать город, где произошло нарушение;
указать название сервиса кикшеринга и тип нарушения;
указать адрес и, если возможно, номер самоката;
по желанию к сообщению можно приложить фото или видео, подтверждающее нарушение.
Дальше бот направит обращение в соответствующую кикшеринговую компанию. После рассмотрения жалобы оператор оштрафует нарушителя или заблокирует его аккаунт без возможности арендовать самокаты в дальнейшем.
К федеральному боту уже подключились три крупных оператора: Яндекс Go, «МТС Юрент» и Whoosh.