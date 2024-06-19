Чиновник Антон Черников вернется работать в Республику Алтай

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Антон Черников возвращается на работу в правительство Республики Алтай. Он займет пост зампредседателя республиканского правительства, сообщили URA.RU со ссылкой на источник в югорском политистеблишменте.

«В Ханты-Мансийск Черников переехал как раз из Алтая, где занимал должность министра регионального развития. Но после того, как врио губернатора был назначен Андрей Турчак, ему поступило предложение о повышении, и он решил вернуться на прежнее место работы», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Югре Антон Черников отработал лишь месяц.