В Югре насчитывается пять безопасных для отдыха водоемов

В ХМАО назвали пять мест в округе, безопасные для отдыха на воде. Самым благоприятным водоемом оказался городской пляж в Когалыме. Информацию об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

«На 13.06.2024 года исследовано: шесть проб воды из водоемов на соответствие санитарно-химическим показателям, из них двое (33,3%) проб не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию железа в водоеме города Когалым; на соответствие микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям исследовано: общие колиформные бактерии – семь проб, колифаги – семь проб, e.coli – четыре пробы, энтерококки – шесть проб, стафилококки – четыре пробы, возбудители инфекционных заболеваний – семь проб, жизнеспособные яйца гельминтов, цисты – четыре пробы. Неудовлетворительных проб не выявлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты взяли пробы песка на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели. Неудовлетворительных проб также не насчитывается.

В лабораторном исследовании поучаствовали пять водоемов ХМАО:

— Протока Юганская – Обь, район электростанций в 15 микрорайоне, город Нефтеюганск;

— Водоем протоки Акопас, 12 микрорайон, город Нефтеюганск;

— Голубое озеро, город Нефтеюганск;

— Озеро «Сырковый сорт», поселок Салым;

— Водоем города Когалым с городским пляжем.