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​В Югре растет число пострадавших от подтоплений

В ХМАО в результате паводка под водой оказалось 874 участка и 12 домов

​В Югре растет число пострадавших от подтоплений
Фото и видео: ГУ МЧС России по ХМАО / vk.com

На данный момент в Югре значительно возросло количество затопленных участков и дачных домов. На территории округа от стихии пострадали 874 приусадебных участка, 58 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

«Администрация заблаговременно провела предупредительную работу, информирование и помогли собственникам поднять личное имущество на вторые этажи, где-то, может, эвакуировать, пункты временного размещения были развернуты. Населенный пункт Саранпауль находится в горной местности Уральского хребта, уровень воды зависит от осадков, таяния снега в горах. Так как эти участки подвержены подтоплению, мероприятия проводятся заблаговременно по отделению этих людей для того, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало», — прокомментировал действия властей и спецслужб по отношению к паводкам на территории Югры заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения МЧС Югры Святослав Реглис.

Кроме того, сотрудники МЧС проводят подворовой обход, и вручает гражданам памятки с действиями в случае подтопления территории. Также через громкоговоритель они оповещают людей о возможном подтоплении участков и самостоятельной эвакуации.

Ранее мы писали, что за сутки в ХМАО затопило 159 участков и шесть домов.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 259, комментариев: 0
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