712 приусадебных участков оказались в воде из-за паводка в ХМАО

В Югре за сутки паводковыми водами затопило 103 приусадебных участка, 56 земельных и 6 жилых домов. Всего, по данным на 18 июня, в воде оказались 712 приусадебных участков, 162 земельных и 11 жилых домов, сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.

«На реке Обь в СОТ города Нижневартовск подтоплено 494 приусадебных участка (за сутки +81 участок) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ города Лангепас подтоплено 218 приусадебных участков (за сутки +22 участка)», — сказано на сайте ведомства.

Затопленные участки и дома также есть на территории населенных пунктов Саранпуль, Мегион, Соснина, Хурумпауль, Былино и Вампугол.

Паводковая обстановка в регионе остается контролируемой и стабильной, отмечают в окружном департаменте региональной безопасности.