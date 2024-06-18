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​В Югре стало больше стобалльников ЕГЭ

В ХМАО завершился основной период сдачи ЕГЭ

​В Югре стало больше стобалльников ЕГЭ
Фото: Центр социальных медиа Югры

В этом году 10 тысяч югорчан прошли итоговую аттестацию. Причем стало больше стобалльников по сравнению с прошлым годом − 61 человек достиг безупречного результата. Наивысшую оценку получили 20 выпускников по литературе, 15 − по русскому, 11 − по химии и профильной математике и четверо − по географии, рассказали в «Югра ТВ».

«Мы ориентируемся на данные прошлого года. В прошлом году у нас было, по итогам экзаменационной кампании основного периода, 47 стобалльных результатов. При этом мы понимаем, что из этого числа один стобалльный результат по учебному предмету биология был получен выпускником прошлых лет», − рассказала начальник управления общего образования департамента образования и науки Югры Олеся Васяева.

Самым популярным предметом по-прежнему является обществознание. Его сдавали более четырех тысяч школьников. Также югорских выпускников интересуют информатика, биология и физика.

Однако не обошлось без нарушений − таких случаев в ХМАО три.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 210, комментариев: 0
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