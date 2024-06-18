На трассе в Нефтеюганском районе пострадала 20-летняя девушка на мотоцикле

Накануне, 17 июня, на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием молодой девушки на мотоцикле. По предварительной информации, у нее не удалось справиться с управлением, после чего она съехала в кювет.

«Около 14:50 на 581 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 20-летняя девушка, управляя мотоциклом, по предварительным данным, не справилась с управлением, вследствие чего, допустила съезд с дороги в кювет. В результате ДТП мотоциклистка получила травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб, двое − получили травмы.