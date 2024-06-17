Четырех медработников из ХМАО признали лучшими в России

Четыре медицинских работника из ХМАО вошли в список лучших по итогам всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«В Минздраве РФ подвели итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с немедицинским образованием и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», - говорится в сообщении.

Лучшим инфекционистом стала Ольга Козловская, заведующая инфекционным отделением — врач-инфекционист Сургутской окружной клинической больницы. Лучшей медсестрой признали Светлану Науменко, медицинскую сестру детского офтальмологического кабинета консультативно-диагностического отделения № 4 Сургутской городской клинической поликлиники № 2.

Второе место в номинации «Лучший онколог» получила Гузель Казарян, заведующая детским онкологическим отделением, детский онколог Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Также второе место в номинации «Лучший стоматолог» заняла Наталья Мокринская, заведующая терапевтическим отделением — врач-стоматолог детский.