Врио губернатора Югры посетил важнейшие стройки Нижневартовска

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук поделился подробностями о своем рабочем визите в Нижневартовск. Особое внимание во время его поездки было уделено окончательному завершению работ по строительству Окружной клинической больницы. «Общая готовность объекта – более 99%, строительно-монтажные работы завершены, ведутся пуско-наладочные мероприятия. Медицинский персонал к работе готов», — подчеркнул Руслан Кухарук.

В рамках визита Кухарук провел совещание с коллегами и представителями общественности, по итогам которого больница должна быть готова к полной сдаче к концу июля. «Обозначил задачу: в максимально сжатые сроки обеспечить все необходимые процедуры для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В сентябре комплекс полностью должен быть готов к приему пациентов. Эта работа на моем личном контроле», — отметил глава региона.

Также визит охватил инспекцию социальных объектов, включая новые образовательные учреждения в Нижневартовске. Например, средняя школа №44 имени К. Д. Ушинского впервые открыла свои двери в сентябре прошлого года. «Предложил коллегам рассмотреть возможности по использованию мощностей школы не только учащимися, но и жителями города», — рассказал врио главы Югры.

Помимо этого, обсуждалось строительство новых дорог, в частности по улицам Северная и Первопоселенцев, которые ведутся в соответствии с графиком. Губернатор внимательно прислушался к предложениям молодых горожан, таким как пожелание о создании памп-трека, высказанное местным школьником.

Особое внимание Кухарук уделил вопросу местного производства архитектурных элементов для благоустройства. «Поручил коллегам проработать с предпринимательским сообществом возможность организации в Югре производства архитектурных элементов для благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, объектов социальной инфраструктуры», — сообщил он.

Завершая свой визит, Руслан Кухарук подчеркнул важность диалога с жителями и представителями различных уровней власти для обеспечения качественного и комплексного развития муниципалитетов в Югре.