Спасательный отряд из Березовского района разыскивает мужчину, который ушел в лес

Накануне, 16 июня, зональный поисково-спасательный отряд Березовского района выехали на одну из туристических баз, чтобы найти мужчину 1986 года рождения. Турист отправился на лесную делянку. На данный момент его местонахождение неизвестно, сообщает Департамент региональной безопасности ХМАО.

«Спасатели выезжали в район одной из туристических баз отдыха, по сообщению: оказать содействие в поиске мужчины 1986 года рождения, который ушел в деляну с туристической базы вверх по течению реки Манья и до настоящего времени его место нахождения неизвестно. Прибывшие спасатели, провели поиски в лесном массиве (снегоходные дороги и окрестности деляны)», — говорится в сообщении.

Всего спасатели обследовали 60 километров лесного массива. В настоящий момент поиски мужчины приостановлены для более подробного изучения обстановки.