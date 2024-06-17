6 человек погибли при пожарах на дачах с начала года в ХМАО

В ХМАО с начала 2024 года произошло 211 пожаров на дачах. Жертвами возгораний стали 6 человек, еще 6 получили травмы. Огонь уничтожил 45 строений и 7 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Один из таких пожаров произошел 16 июня в СОНТ «Дорожник» в Лангепасе. Огонь охватил дачный дом на площади 100 кв.м., а также распространился на соседние участки. На пожаре погиб человек. Кроме того, огонь уничтожил гараж, баню с пристроем, хозяйственную постройку, 2 легковых автомобиля, повредил баню и дачный дом.

В выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает в два и даже в три раза, подчеркивают в МЧС. Все возгорания в населенных пунктах и на дачах происходят по вине людей.

Основные причины «дачных» пожаров:

59% - нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования;

19% - нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей;

9% - неосторожное обращение с огнем и неосторожность при курении.