Для регионов Югры будет разный тариф по вывозу ТКО

С 1 июля текущего года для регионов ХМАО утвердили новые тарифы на услугу «Обращение с ТКО». Тариф вырос на 9,6%. На разных территориальных зонах Югры тариф будет отличаться, сообщает Администрация Сургута со ссылкой на Региональную службу по тарифам ХМАО.

«Так для муниципалитетов северной зоны, к которым относится Сургут и Сургутский район, Когалым, Лангепас, Мегион, Покачи, Нижневартовский и Березовский районы с 1 июля 2024 года тариф по услуге «Обращение с ТКО» составит 900,44 руб./м³. В южную зону входят Нефтеюганск и Нефтеюганский район, Нягань, Пять-Ях, Ханты-Мансийск, Югорск, Октябрьский, Советский, Ханты-Мансийский и Кондинский районы. Для жителей этих территорий тариф составит 912,08 руб./м³. Жители города Урая со второго полугодия 2024 года будут платить 707,07 руб./ м³. Все тарифы приведены с учетом НДС», — говорится в сообщении.

Жители ХМАО могут ознакомиться с начислением за услуги по обращению с ТКО в квитанциях, выставляемых энергосбытовой компанией.

Напомним, что тарифы на обращение ТКО не обновлялись с 1 декабря 2022 года.