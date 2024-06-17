Школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах на территории Югры со скидкой весь год

Для школьников и студентов продлили скидку на проезд в пригородных поездах Свердловской пригородной компании на территории ХМАО. Теперь льгота действует все лето, а ее размер составляет 50% от суммы разового билета, сообщила пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания».

«Теперь льгота является круглогодичной и действует также все лето (ранее только в период учебного года с 1 сентября по 15 июня). Соответствующие изменения в приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 марта 2023 года N 1-нп были внесены в этом году. Региональная льгота действует при приобретении разовых билетов на пригородные поезда. Размер скидки оставляет 50% от стоимости», — говорится в сообщении.

Скидкой могут воспользоваться:

— школьники (обучающиеся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

– студенты (обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования).

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, указанные категории должны иметь при себе справку, выданную в общеобразовательном учреждении, либо действующий студенческий билет.