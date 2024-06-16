310 детей отдыхают в круглосуточных лагерях Сургутского района

На территории Сургутского района в этом летнем сезоне функционируют два детских лагеря с круглосуточным проживанием. Для детей разработали разнообразные образовательные программы, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Образовательный оздоровительный круглосуточный лагерь для детей «Кар-Тохи. Навыки будущего» в этом году открыл два кампуса. Первый традиционно организован в Русскинской. Там предусмотрена одна смена в связи с текущим ремонтом. Второй кампус впервые открыт на базе Ляминской школы. Лагерь в Ляминой будет работать в три смены», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Первая смена посвящена военно-патриотической теме. Вторая будет направлена на изучение финансовой грамотности, третья – естественно-научная. Дети откроют лаборатории и смогут ставить эксперименты.

Сейчас в кампусах отдыхают 310 детей из Сургутского района и Сургута. Первая смена продлится до 23 июня, вторая пройдет с 25 июня по 15 июля, третья – с 16 июля по 6 августа.