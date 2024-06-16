Свыше 600 приусадебных участков подтопило в Югре

В ХМАО из-за паводка подтопило 639 участков и 6 домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 639 приусадебных участков и 6 домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол Нижневартовского района», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто из людей не пострадал. Постоянно проживающих граждан на затопленных участках нет. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка задействовано 258 человек личного состава и 207 единиц техники. Также используется 8 плавсредств для спасательных операций на воде и патрулирования, в работе задействованы 24 специалиста.