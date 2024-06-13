Врио губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с митрополитом Павлом

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, будучи с визитом в Сургуте, встретился с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Поводов для разговора было достаточно: 12 июня празднуется День России и День города в Сургуте, в этом году на эту дату выпал последний день Пасхи, а также 13-летие со дня, когда Павел возглавил епархию.

Руслан Кухарук поздравил митрополита с юбилеем его служения, отметив его вклад в развитие духовной жизни региона: «Вы уже 13 лет возглавляете Ханты-Мансийскую епархию, митрополию, а теперь еще и Филиппинско-Вьетнамскую епархию. Сегодня Ханты-Мансийская митрополия вносит значимый вклад в развитие автономного округа, знаю это и по отзывам людей. У людей большой заряд энергии, которые осознают, что вносят серьезный вклад в экономику округа, страны. У сургутян есть желание созидать, продолжать здесь жить, создавать семьи».

Митрополит Павел поделился деталями сотрудничества Ханты-Мансийской епархии с местными исполнительными органами в сферах здравоохранения и социальной поддержки: «Сургут действительно имеет большой промышленный и духовный потенциал. При храме великомученика Георгия Победоносца действует центр поддержки материнства и детства „Моя радость“, который при поддержке департамента здравоохранения курирует окружной конкурс „Жизнь – священный дар“. Ежегодно здесь сохраняют жизнь порядка трехсот детей». Эти усилия помогают укреплять социальное благополучие в регионе, оказывая помощь семьям, вне зависимости от их вероисповедания.

В знак уважения и благодарности за сотрудничество митрополит Павел передал Руслану Кухаруку икону Георгия Победоносца, подчеркнув ее символическое значение: «Этот святой является небесным покровителем нашей столицы, а значит и всей России, пусть он вам помогает в ваших трудах на благо Югры, всей России. С Божией помощью!»

На данный момент в Ханты-Мансийской епархии функционируют 164 церковных здания, включая храмы, часовни и молитвенные дома. Два действующих монастыря — женский в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» в Сургуте и мужской — в честь святителя Димитрия Ростовского в Ханты-Мансийске, продолжают свою деятельность, способствуя духовному и культурному обогащению региона.