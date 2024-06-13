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​В Югре ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары

Движение большегрузов ограничили по федеральным трассам в ХМАО из-за жары

​В Югре ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары
Фото: ru.freepik.com

В уральских регионах временно ограничили движение грузового транспорта из-за аномальной жары. Ограничения будут действовать с 13 по 16 июня на федеральных автодорогах Югры, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, сообщили в пресс-службе Уралуправтодор.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше +32) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО», - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся с 10:00 (8:00 мск) до 22:00 (20:00 мск) ежедневно с 13 по 16 июня.

По данным синоптиков, с 13 по 15 июня воздух в ХМАО прогреется до +32 градусов. Пройдут грозы и дожди, усилится ветер.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 165, комментариев: 0
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