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​Более 13 тысяч медработников ХМАО получили социальную выплату

С начала 2024 года 13 тысяч медработников в Югре получили специальную соцвыплату

​Более 13 тысяч медработников ХМАО получили социальную выплату
Фото: ru.freepik.com

С начала текущего года 13 083 медицинских работника в ХМАО получили специальную социальную выплату. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по ХМАО.

«Специальная социальная выплата финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых ОСФР в качестве межбюджетных трансфертов. Средства медикам предоставляются на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передают эту информацию региональному Отделению СФР», — говорится в сообщении.

В течении семи рабочих дней после проделанной работы ОСФР перечисляет выплату сотрудникам. Медицинские работники получают средства на счета, реквизиты которых медорганизация предоставляет ОСФР по ХМАО.

«Медработникам не нужно самим подавать заявление на выплату. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Размер выплаты за месяц составляет от 4 500 до 50 000 рублей в зависимости от категории медицинских работников, вида медицинской организации и населенных пунктов, в которых они работают», — отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО Ольга Галюк.

Тем самым, региональное Отделение СФР назначило и перечислило медработникам 49 267 выплат на сумму более 614 миллионов рублей.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 95, комментариев: 0
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