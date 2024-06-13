Почти 380 приусадебных участков подтопило в ХМАО

В ХМАО из-за повышения уровня воды в Оби подтопило почти 380 приусадебных участков и 4 участка автомобильных дорог. Большая часть участков расположена в окрестностях Нижневартовска, сообщает региональное ГУ МЧС России в ежедневной сводке.

«На реке Обь в СОТ города Нижневартовск подтоплено 235 приусадебных участков (за сутки плюс 15 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть: 3 по автодороге в сторону СОТ «Ремонтник-87», один по автодороге на РЭБ флота в районе моста СОНТ "Буровик"», — говорится в сообщении.

Еще более 120 участков подтопило в дачных кооперативах Лангепаса, 16 — в Березовском районе.

За сутки уровень воды в Оби поднялся на 2 см и достиг 950 см. Это на 10 см выше критического уровня. При возможном подъеме до 980 см произойдет подтопление почти 1 тыс. строений, в которых суммарно проживают около 3 тыс. человек.