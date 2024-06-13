Жители ХМАО стали чаще выходить на рынок труда

С начала 2024 года увеличилось количество резюме от жителей ХМАО. В мае текущего года в Югре опубликовали 44,5 тысячи резюме — на 13,3% больше, чем в январе, сообщили аналитики hh.ru.

«С начала года увеличили активность соискатели из сферы автобизнеса (+34%), туризма, ресторанного бизнеса и сферы HoReCa (+28,4%), домашний, обслуживающий персонал (+20%), работники сферы логистики (+18%), рабочий персонал (+15,7%)», — говорится в сообщении.

Чаще всего жители Югры ищут работу по следующим направлениям:

— менеджер по продажам (5,2% резюме в мае принадлежит этим специалистам),

— водитель (4,1%),

— экономист и бухгалтер (по 3,3%),

— администратор (3%),

— упаковщик (2,8%).

Кроме того, почти треть резюме (34%) приходится на сотрудников 31-40 лет, еще 30% — на тех, кому 19-30 лет, 21% – 41-50 лет, 9% – 14-18 лет, 6% – 51-60 лет, и 1% – от 61 лет и старше.